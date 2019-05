Ferrari Leclerc costretta al ritiro

ROMA, 26 MAG - La rimonta di Charles Leclerc nel Gran Premio di Formula 1 a Montecarlo finisce quasi prima di iniziare. Sulla pista di casa al giro numero 19, il pilota della Ferrari, che scattava dalla 15/a posizione in griglia, è stato costretto al ritiro a causa dei danni subiti dalla sua monoposto dopo la collisione con la Renault di Hulkenberg. Intanto la Red Bull di Verstappen è stata penalizzata di 5 secondi per aver superato in pit-lane la Mercedes di Valtteri Bottas.