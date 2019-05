F1:Monaco, Hamilton in testa al via

ROMA, 26 MAG - Partenza regolare nel Gran Premio di Monaco. La Mercedes di Lewis Hamilton che era in pole position è scattata in testa davanti al compagno di scuderia Valtteri Bottas e alla Red Bull di Max Verstappen. Mantiene la posizione in griglia la Ferrari di Sebastian Vettel (quarta), mentre la Rossa di Charles Leclerc guadagna una posizione al via (è quattordicesimo).