Napoli: Ancelotti, scudetto? ci proviamo

ROMA, 25 MAG - La sconfitta di Bologna non cambia nulla in casa Napoli, dove Ancelotti è già proiettato al futuro: "Potevamo anche vincerla, ma siamo stati leggeri dietro: nelle gare di fine anno può succedere, ma questa partita non cambia nulla. Scudetto? L'anno prossimo ci proveremo, sappiamo cosa fare sul mercato. In questa stagione abbiamo messo buone basi, Sicuramente giocheremo un calcio più aggressivo con più intensità, ci muoveremo sul mercato per far sì di innestare al gruppo queste caratteristiche".