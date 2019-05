3-0 a Lipsia,Bayern vince Coppa Germania

ROMA, 25 MAG - Dopo la Bundesliga la coppa di Germania. Il Bayern Monaco mette a segno la doppietta, e battendo 3-0 il Lipsia in finale a Berlino si aggiudica anche il trofeo nazionale. Protagonista del match Robert Lewandowski, autore di una doppietta (29' pt e 40' st), in gol anche Kingsley Coman (33' st). Per Robben e Ribery è stata l'ultima gara con la maglia del Bayern.