Bebe Vio trionfa anche a San Paolo

ROMA, 25 MAG - Non si ferma la striscia di vittorie di Bebe Vio. L'azzurra conquista il successo sulle pedane brasiliane di San Paolo dove è in corso la tappa del circuito di Coppa del Mondo di scherma paralimpica. La fiorettista delle Fiamme Oro sigla il terzo successo consecutivo dopo quelli di Sharjah e Pisa, ribadendo la propria leadership nel ranking mondiale. La finale della gara di fioretto femminile, categoria B, ha visto la paralimpionica azzurra superare per 15-6 la russa Ludmila Vasileva Sfiora il successo invece Alessio Sarri. Nella gara di sciabola maschile categoria B, il campione del Mondo in carica subisce la stoccata del 15-14 in finale da parte del polacco Adrian Castro, conquistando il secondo posto che però lascia un carico di rammarico.