F1: Vettel,per poco fuori entrambi da Q1

ROMA, 25 MAG - ''Se sei quarto a Montecarlo è una buona notizia se sei dietro no. Perdere una macchina è stato un peccato. C'e' mancato poco che restassimo fuori entrambi''. Sebastian Vettel non nasconde il suo disappunto per la brutta prova di squadra della Ferrari a Montecarlo. ''Ho faticato a far funzionare le gomme e a trovare il giusto feeling - aggiunge il pilota tedesco della scuderia di Maranello - Dobbiamo stringere i denti per cercare di capire come far meglio''.