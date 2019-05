Montella, voci cessione? Ora non contano

FIRENZE, 25 MAG - "Le voci che circolano sulla cessione della Fiorentina? In una vigilia così mancava anche questo... e comunque adesso lasciano il tempo che trovano". Così Vincenzo Montella ha commentato quanto pubblicato sul New York Times riguardo alla trattativa dell'imprenditore italo-americano Commisso per l'acquisizione della società viola. "Di certo posso dire, avendola testata in questi giorni - ha aggiunto Montella, che nella sfida-salvezza col Genoa non sarà in panchina perché squalificato - che la passione dei Della Valle è rimasta intatta, ho visto Andrea soffrire molto per la classifica. Abbiamo il destino nelle nostre mani, dovremo scendere in campo senza fare calcoli e soprattutto senza paura, anche se questa situazione è inaspettata ed è arrivata quasi in modo violento".