Doping: Armstrong 'non cambierei nulla'

NEW YORK, 24 MAG - "Abbiamo fatto quello che dovevamo per vincere. Non era legale ma non cambierei nulla" in merito al passato di doping che lo ha portato a perdere i suoi sette titoli del Tour de France. Lo afferma Lance Armstrong in un'intervista a NBCSN, che sarĂ trasmessa la prossima settimana. "Se tornassi indietro non cambierei nulla. Non cambierei il modo in cui ho agito. Non cambierei le lezioni che ho imparato. Non avrei imparato la lezione se non avessi agito come ho fatto. Non sarei stato indagato e sanzionato se non avessi agito come ho agito - aggiunge Armstrong - Se mi fossi dopato e non avessi detto nulla, nulla sarebbe accaduto. E' come se fosse quello che volevo, come se volessi essere scoperto. Ero una preda facile".