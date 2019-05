Giochi'26, Stoccolma non firma contratto

ROMA, 24 MAG - "Il comune di Stoccolma ha deciso di non firmare il contratto come città ospitante (host city contract, ndr), dichiarando di poter affittare le strutture sportive necessarie per i Giochi e di poter assicurare i servizi pubblici allo stesso livello e alle stesse condizioni di qualsiasi altro evento organizzato nei confini della città. Il contratto sarebbe dunque firmato dal comune di Aare e dal Comitato olimpico svedese". È quanto evidenzia la commissione di valutazione del Cio nel report sulla candidatura di Stoccolma-Aare per i Giochi Olimpici invernali del 2026.