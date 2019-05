Road to Rome 2022, show riparte da Parma

ROMA, 24 MAG - Dopo il Ryder Cup Trophy Tour, Parma torna protagonista con il secondo evento 2019 della Road to Rome 2022. Con "Golf in piazza", domenica 26 maggio, Piazza Garibaldi (dalle ore 10 alle 18) è pronta a trasformarsi in un green. Prima il trofeo ufficiale nei luoghi simbolo della città ducale, ora prove gratuite e sfide di abilità al fianco di tecnici qualificati. Tra swing, divertimento e putt, a Parma, capitale italiana della Cultura 2020, il divertimento è per tutti. Per un'iniziativa - che avrà il patrocinio del Comune di Parma - inserita nell'ambito di un progetto, quello della Ryder Cup 2022, che punta ad abbracciare tutto il Paese, da nord a sud. Valorizzando storia, cultura e territori in vista della sfida show Usa-Europa che tra poco più di tre anni andrà in scena al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma).