Golf, Schwab Challenge, Molinari delude

ROMA, 24 MAG - Nel Charles Schwab Challenge ancora un avvio deludente per Francesco Molinari. In Texas l'azzurro ha chiuso il primo round del torneo del PGA Tour in 51ma posizione (71, +1), pagando a caro prezzo un bogey alla buca 1, per poi far registrare un birdie alla 13. A Fort Worth dunque l'azzurro è costretto subito a rincorrere. In una gara condizionata dal forte vento, grande inizio per Tony Finau. L'americano con 64 (-6) è in vetta alla classifica con un colpo di vantaggio sul canadese Roger Sloan e sul connazionale Jordan Spieth, entrambi secondi con 65 (-5). Sul percorso del Colonial Country Club (par 70), dopo il terzo posto nel PGA Championship, un'altra buona prova per Spieth. Che sembra essersi lasciato alle spalle i fantasmi del passato. Deludono, invece, gli altri big. Justin Rose, campione in carica, è novantacinquesimo (74, +4). Stesso score per Rickie Fowler. In ritardo anche Jon Rahm, solo 106/o (75, +5). Chance sprecata pure per Xander Schauffele, 112/o (76, +6).