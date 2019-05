Lauda: mercoledì l'omaggio di Vienna

VIENNA, 23 MAG - Gli austriaci e i suoi tifosi potranno rendere omaggio a Niki Lauda mercoledì 29 maggio dalle 8 alle 12 nella cattedrale di Santo Stefano di Vienna, quando il feretro dell'ex pilota di BRM, Ferrari, Brabham e McLaren sarà esposto al pubblico. Lo ha reso noto la famiglia del tre volte campione del mondo di Formula 1 scomparso martedì notte. Nella cattedrale si terrà anche una messa, mentre i funerali saranno tenuti in forma privata solo per la famiglia. Lauda è morto all'età di 70 anni all'ospedale universitario di Zurigo, in Svizzera, circondato dai suoi familiari più stretti.