La vela olimpica a 'L'uomo e il Mare'

ROMA, 23 MAG - Un occhio sul mare a 360 gradi dove, fra agonismo e spirito di avventura, emerge l'esigenza innata dell'uomo intento al superamento dei propri limiti. Così la puntata numero 21 della consueta Rubrica "L'Uomo e il Mare", curata e condotta da Giulio Guazzini e montata Roberto Toti, in onda oggi su RaiSport +HD, è focalizzata sull'eccellenza degli sport nautici: dalla vela olimpica, alla canoa, dall'avventura, all'impegno per l'ambiente. In apertura gli olimpionici della classe 470 in regata nelle acque della Liguria per il campionato Continentale della specialità. Poi il periplo dell'Isola d'Elba in canoa del recordman Francesco Gambella impegnato a sostenere Amref e la difesa dell' ambiente Marino. Nella acque dell'alto Adriatico con la "200" di Caorle e a Trieste per il lancio dell' edizione numero 51 della Barcolana: fissato il tetto delle 2700 imbarcazioni partecipanti nel nome della sicurezza. Infine la grande altura con il terzo posto per il navigatore Giancarlo Pedote nella Bermudas 1000 Race.