Zaytsev prolunga con Modena fino al 2023

BOLOGNA, 23 MAG - Ivan Zaytsev prolunga per altre due stagioni il contratto triennale con Modena Volley: il giocatore vestirà la maglia gialloblù fino alla stagione 2022-23 compresa. "Nei giorni scorsi - ha detto Zaytsev - mi sono incontrato con il presidente Catia Pedrini, abbiamo parlato e chiarito insieme ogni incomprensione, normali fatti della vita, grazie al dialogo e alla stima reciproca, mai mancata. Ci siamo reciprocamente confermati la voglia di continuare e prolungare questo nostro rapporto lavorativo e affettivo con la massima fiducia nel futuro. Ringrazio la società, lo staff e tutta la città di Modena, tra poco ripartirò in azzurro, ma già non vedo l'ora di tornare ad indossare in ottobre la maglia gialloblù".