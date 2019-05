Fiorentina, allenamento aperto a tifosi

FIRENZE, 23 MAG - Per chiamare sempre più a raccolta i propri tifosi la Fiorentina ha deciso di allenarsi domani pomeriggio a porte aperte, all'interno dello stadio Franchi. L'appuntamento è per le 16.30, ai sostenitori viola sarà disponibile il settore della Maratona. Il momento è delicatissimo per la squadra di Montella, che domenica, alle 20.30 affronterà il Genoa dell'ex Prandelli in una sfida che vale la salvezza.