Serie A gioca per sviluppo sostenibile

ROMA, 22 MAG - "Segna anche tu i 17 goal su Festivalsvilupposostenibile.it". E' lo striscione che sarà mostrato su tutti i campi della Serie A domenica per lanciare il Festival dello Sviluppo Sostenibile. Oltre 800 eventi su tutto il territorio che fino al 6 giugno coinvolgeranno tutti i settori per sensibilizzare alla realizzazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall'Agenda 2030 dell'Onu. Grazie alla collaborazione del Coni e della Lega di Serie A, oltre allo striscione con il logo del Festival, negli stadi verrà proiettato il video della campagna "Mettiamo mano al nostro futuro". Un'iniziativa organizzata dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, associazione nata nel 2016, che con i suoi oltre 200 aderenti, è la più grande rete della società civile mai creata in Italia per diffondere la cultura della sostenibilità e la conoscenza dell'Agenda 2030 e i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile, sottoscritta da 193 Paesi, incluso il nostro, il 25 settembre del 2015.