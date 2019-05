Golf: vita Woods diventa una mini serie

ROMA, 22 MAG - Prima un film, ora una mini serie. La storia di Tiger Woods, tra cadute, ritorni e trionfi, diventerà presto una serie cult. La casa di produzione Wheelhouse Entertainment collaborerà con Jeff Benedict, autore, scrittore (anche per il New York Times) e produttore Usa protagonista dell'ultima biografia riguardante il campione californiano nella quale vengono raccontati tutti gli eventi che hanno segnato la carriera di Woods, dagli scandali ai trionfi. Dall'incidente automobilistico del 2009 alle operazioni alla schiena. Fino ad arrivare agli scandali sessuali e all'arresto per guida in stato di ebbrezza. Ma ora da raccontare c'è un altro capitolo: quello di un campione che, con l'impresa al Masters, è tornato a vincere e a smentire anche gli scettici.