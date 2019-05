Golf, favola Weir, con campioni Us Open

ROMA, 22 MAG - Il trionfo Masters nel 2003, quindi la leadership mondiale. Poi il ritorno alle origini e alla gavetta. Ora un nuovo sogno, chiamato Us Open. Mike Weir ce l'ha fatta. Con determinazione, umiltà e tenacia, ha raggiunto la qualificazione per il terzo major 2019 in programma dal 13 al 16 giugno a Pebble Beach, in California. "La cosa più importante - spiegò lo scorso febbraio - sono le motivazioni. E quelle - disse - non mi mancano di certo". E' ripartito dal basso, Weir. E dopo aver indossato la Green Jacket ha ricominciato dal Web.com Tour, circuito americano dove giocano le seconde linee del green. Ma ora il mancino canadese, che in carriera vanta dieci titoli sul PGA Tour, ha una nuova, grande occasione. Agli Us Open 2019, uno dei tornei più attesi dell'anno, sarà ancora una volta al fianco dei big. (ANSA).