Sarri, felice di essere al Chelsea

ROMA, 22 MAG - "Io sono felice di stare in questo club, devo capire se loro sono contenti di me". Così l' allenatore del Chelsea, Maurizio Sarri, in una conferenza stampa ad una settimana dalla finale di Europa League con l'Arsenal. "Per ora momento non ho contatti con altre società - ha sottolineato Sarri -, incontrerò i miei dirigenti a fine stagione". Date le molte domande sul suo futuro, l'ex tecnico del Napoli ha poi affermato di essere concentrato sulla finale, "non posso pensare a quello che succederà dopo".