Universiadi: ecco l'offerta culturale

NAPOLI, 22 MAG - Dalle MANNiversiadi, mostra dedicata agli atleti ai tempi dell'antichità al museo Mann dal 30 giugno, a 'Scugnizzi in vela', una traversata in barca a vela in collaborazione con il centro di giustizia minorile. Passando per il Ravello festival e Roberto De Simone. La Regione Campania cala i suoi assi e offre un cartellone di eventi culturali dedicati all'evento sportivo che apre i battenti il 3 luglio da intrecciare con quelli già in cartellone nei vari comuni interessati dai Giochi, a partire da Napoli, nelle prime due settimane di luglio. Si va dalla mostra retrospettiva di Jimmie Durham dal 29 giugno a Capodimonte, al concerto di Cameron Carpenter il 5 luglio a Salerno, dagli Avion Travel il 7 luglio al Belvedere di San Leucio a Caserta ad Alice a Palazzo reale di Napoli il giorno dopo (8 luglio) nell'ambito del Napoli teatro Festival Italia, fino alla messa in scena della Cavalleria Rusticana al San Carlo e all'esibizione dell'etoile Sergei Polunin a Ravello il 12 luglio.