Euro 2020, lunedì le convocazioni

ROMA, 22 MAG - In vista delle partite contro Grecia (sabato 8 giugno a Atene) e Bosnia (martedì 11 giugno - Torino) valide per le qualificazioni a Euro2020, il ct Roberto Mancini renderà nota la lista dei convocati lunedì pomeriggio. Il gruppo azzurro si radunerà presso il Centro Tecnico di Coverciano sabato 1 giugno: nel pomeriggio conferenza stampa di apertura del Ct, quindi la prima delle otto sessioni di allenamento previste. La Nazionale partirà per Atene il 7 giugno. Il rientro in Italia è previsto per domenica sera a Torino. Il giorno dopo allenamento ufficiale allo Juventus Stadium in vista della gara contro la Bosnia di martedì. Al termine delle prime due giornate di qualificazione, l'Italia guida il Girone J a punteggio pieno (6 punti) in virtù delle vittorie conseguite contro Finlandia (2-0) e Liechtenstein (6-0), precedendo proprio le sue prossime dirette avversarie Grecia e Bosnia Erzegovina appaiate al secondo posto con 4 punti, la Finlandia a 3 punti, e ultime a 0 seguono Armenia e Liechtenstein.