Nuoto: lituana Meilutyte si ritira

(ANSA-AP) - ROMA, 22 MAG - La nuotatrice lituana Ruta Meilutyte ha annunciato il suo ritiro dall'attività agonistica. Meilutyte, che ha 22 anni, e' stata campionessa olimpica a Londra 2012 nei 100 dorso, quando aveva 15 anni. "Sono pronta per iniziare un nuovo capitolo della mia vita - ha detto in una dichiarazione- Grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto. Ora voglio riprendere gli studi e vivere cose semplici, crescere, conoscermi meglio e conoscere meglio il mondo". Dopo l'exploit a Londra 2012, un anno dopo ha vinto il titolo mondiale sempre nei 100 dorso a Barcellona, battendo anche il record del mondo e vincendo l'argento in 50 rana. Trasferitasi fin da piccola in Inghilterra, la lituana ha continuato a raccogliere trofei (due titoli europei in vasca lunga, tre mondiali e cinque europei in vasca corta) fino a Rio 2016 dove non ha raccolto risultati, perché, ha raccontato in seguito, depressa. Due settimane fa, la federnuoto lituana ha fatto sapere che Meiluyte aveva "saltato" tre test anti-doping non annunciati.