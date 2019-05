Golf, Thomas verso il ritorno in campo

ROMA, 22 MAG - Ancora un turno di riposo, per recuperare al meglio e tornare in campo più forte e determinato di prima. Justin Thomas, dopo il PGA Championship salterà anche il Charles Schwab Challenge. Ma con molte probabilità sarà tra i protagonisti del Memorial Tournament (30 maggio - 2 giugno), evento del PGA Tour che a Dublin, nell'Ohio, vedrà Bryson DeChambeau difendere il titolo conquistato nel 2018. L'infortunio al polso che lo ha costretto a saltare il secondo major 2019 è quasi alle spalle. Con Thomas, numero cinque del world ranking, ansioso di tornare sul green per preparare l'assalto alla leadership di Brooks Koepka. Nel field del Memorial Tournament ecco anche altri big del calibro di Dustin Johnson, Justin Rose, Jason Day e Phil Mickelson. Probabile, ma non ancora sicura, la presenza di Tiger Woods. Con "Big cat" che ha già vinto cinque volte una rassegna amata da tutti i campioni del golf.