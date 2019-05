Argentina: Icardi, niente Coppa America

ROMA, 21 MAG - Il nome di Mauro Icardi non figura nella lista dei 23 giocatori convocati dal ct dell'Argentina, Lionel Scaloni, per la Coppa America, in programma in Brasile dal 14 giugno. Quattro invece gli 'italiani': German Pezzella (Fiorentina), Rodrigo De Paul (Udinese), Paulo Dybala (Juventus) e Lautaro Martinez (Inter). L'Argentina è inserita nel Gruppo B con Colombia, Paraguay e Qatar. Questo l'elenco dei 23 convocati: - Portieri: Andrada (Boca Juniors), Armani (River Plate), Marchesin (America). - Difensori: Otamendi (Manchester City), Casco (River), Foyth (Tottenham), Pezzella (Fiorentina), Saravia (Racing), Funes Mori (Villarreal), Acuna (Sporting), Tagliafico (Ajax). - Centrocampisti: De Paul (Udinese), Paredes (Psg), Pereyra (Watford), Lo Celso (Betis), Di Maria (Psg), Rodríguez (America), Palacios (River Plate). - Attaccanti: Messi (Barcellona), Dybala (Juventus), Aguero (Manchester City), Martinez (Inter), Suarez (River Late).