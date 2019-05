Europa League:Mkhitaryan rinuncia finale

LONDRA, 21 MAG - L'Arsenal rinuncia a schierare Henrikh Mkhitaryan nella finale di Europa League che giocherà contro il Chelsea, a causa delle tensioni politiche tra il suo Paese nativo, l'Armenia, e Azerbaigian, che il 29 maggio ospiterà l'incontro nello stadio della capitale Baku. "Abbiamo esplorato a fondo tutte le opzioni per permettere a Micki di far parte della squadra - afferma l'Arsenal - ma dopo aver discusso di questo con lui e la sua famiglia abbiamo concordato che non farà parte della trasferta". Il club aggiunge "abbiamo scritto alla UEFA esprimendo la nostra profonda preoccupazione per questa situazione. Micki è stato in giocatore chiave nella nostra corsa verso la finale, quindi questa è una grande perdita per noi dal punto di vista della squadra".