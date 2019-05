Golf: Molinari in Texas per riscatto

ROMA, 21 MAG - In Texas per tornare a vincere e dimenticare le ultime delusioni Major. Francesco Molinari sarà tra gli assoluti protagonisti del Charles Schwab Challenge di golf, torneo del PGA Tour in programma a Fort Worth da giovedì a domenica 26 maggio. Dopo l'anonimo 48/o posto nel PGA Championship l'azzurro vuole ritrovare gioco e risultati. In una rassegna che vedrà, sul percorso del Colonial CC (par 70), big mondiali del calibro di Justin Rose. Il britannico, scivolato in terza posizione nel world ranking, difenderà il titolo conquistato nel 2018 nell'ex Fort Worth Invitational.Un field di ottimo livello negli Stati Uniti, con Bryson DeChambeau, Jon Rahm, Xander Schauffele Rickie Fowler e Tony Finau tra i favoriti. Tra i possibili outsider anche Tyrrell Hatton, Kevin Kisner e Jordan Spieth che, con il terzo posto a Bethpage ha rinviato nuovamente l'appuntamento col Grande Slam, fornendo però una prestazione di livello. In palio anche punti fondamentali per la corsa alla FedExCup.