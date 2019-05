'Per me Niki rimarrà sempre la Ferrari'

ROMA, 21 MAG - "Quando ho appreso della morte di Lauda ho subito pensato al momento magico e storico del binomio con la Ferrari . È vero che negli ultimi tempi la sua immagine era legata alla Mercedes, ma per me Niki è la Ferrari". Il presidente del Coni Giovanni Malagò ricorda così Niki Lauda, scomparso stanotte all'età di 70 anni. “Ho pensato subito a Montezemolo - ha ricordato Malagò a margine di un evento al Coni - e gli ho mandato un messaggio questa mattina. Lauda è passato tante volte davanti alla morte, nell'immaginario di ognuno di noi veniva da pensare che non sarebbe mai andato via. In una formula 1 di altri tempi in cui era ricorrente rischiare la vita lui è sempre stato in prima linea. Grazie per quello che ha fatto alla Ferrari, una cosa da brividi, e onore al grande Niki Lauda".