Olimpico sold out per ultima De Rossi

ROMA, 21 MAG - A cinque giorni dall'ultima gara di campionato col Parma, in programma il 26 maggio in notturna, lo stadio Olimpico è sold out. Per il saluto a Daniele De Rossi, che indosserà la maglia e la fascia di capitano della Roma per l'ultima volta, la biglietteria ha già registrato il tutto esaurito. Sugli spalti ci saranno 60 mila spettatori.