Europei U.21: Gravina "coroniamo sogno"

MILANO, 21 MAG - Gabriele Gravina si augura di vincere l'Europeo Under21 che si disputerà in Italia dal 16 giugno e ''coronare così un sogno'' inseguito da 15 anni. ''Il calcio e la musica - evidenzia a Milano il presidente della Figc, alla presentazione della canzone ufficiale degli Azzurrini, 'Benvenuti in Italy', scritta dal rapper Rocco Hunt - sono due arti che hanno in comune una grande passione. Ci auguriamo che questo abbinamento sia di grande successo e che possa far sfociare questa passione nel coronare un sogno che stiamo inseguendo da 15 anni. L'Italia merita questo successo, merita di dare una risposta ai nostri stupendi tifosi. Invitiamo tutti a seguire questa nostra nazionale di giovani campioni che saranno sicuramente i campioni di domani''.