Made in Denmark con otto azzurri

ROMA, 21 MAG - La sfida per il titolo e quella per la corsa al trono della Race to Dubai 2019. Nel Made in Denmark (23-26 maggio), torneo dell'European Tour di golf, in palio non solo la vittoria. Con Matt Wallace, campione in carica, che darà l'assalto al primo posto dell'ordine di merito del massimo circuito continentale. Il britannico, col bronzo nel PGA Championship - secondo major 2019 -, ha messo nel mirino la leadership dell'americano Kevin Kisner. E a Fars› punta al sorpasso. Tra le star del torneo anche Lee Westwood (ex numero uno al mondo) e Thorbjorn Olesen, beniamino del pubblico e protagonista del successo europeo nella Ryder Cup 2018 di Parigi. Ma in Danimarca ci sarà anche tanta Italia. Saranno otto gli azzurri che, sul percorso dell'Himmerland Golf & Spa Resort, daranno la caccia al bersaglio grosso. Con Renato Paratore ed Edoardo Molinari ecco pure Guido Migliozzi, Andrea Pavan e Nino Bertasio. E, ancora: Lorenzo Gagli, Matteo Manassero e Filippo Bergamaschi.