Torino insegue l'Europa con Empoli

TORINO, 18 MAG - Sei punti, contro Empoli e Lazio, per inseguire una qualificazione europea mai così vicina come in questa stagione. Il Torino si prepara alla trasferta in Toscana, prima "finale delle finali" per il tecnico Mazzarri, chiamato a sfatare in questa stagione un altro tabù. I granata infatti non hanno mai vinto al Castellani, dove troveranno almeno quattromila tifosi ad incitarli. "La squadra, in questo momento, sembra che abbia fatto un salto di qualità, se la gioca in ogni campo e con ogni squadra", afferma Mazzarri ai microfoni di Torino Channel. Con la Coppa Italia alla Lazio bisogna agganciare il sesto posto per andare in Europa League. "I risultati degli altri non si controllano, l'ho detto anche ai ragazzi - sottolinea il tecnico - Dobbiamo lavorare su noi stessi, migliorare ancora, non accontentarci mai e fare più punti possibile. Alla fine faremo il bilancio di tutto, ma solo allora, perché adesso abbiamo due partite da giocare".