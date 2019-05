Rabbia Cagliari, ds, Var è barzelletta

ROMA, 5 MAG - "Così la Var è una barzelletta. Io lo ritengo uno strumento straordinario ma spiegatemi il rigore dato al Napoli, voglio capire cosa si è inventato l'addetto al Var. E' allucinante. Un punto per noi del Cagliari è vitale". Così ai microfoni di Sky sport il ds del Cagliari Marcello Carli manifesta la rabbia dei sardi per il rigore concesso al Napoli. "Il gruppo è devastato, l'allenatore è stato espulso. Per noi questa era una finale di Coppa di Campioni. Siamo incazzati neri. Ci sentiamo presi in giro", ha concluso Carli.