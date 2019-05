Ritmica: cinque medaglie per le azzurre

ROMA, 5 MAG - Dopo aver trionfato nel concorso generale di ieri, l'Italia ha brillato anche nelle finali di specialità della World Challenge Cup di Ginnastica Ritmica, in scena questo weekend a Guadalajara in Spagna. Le Farfalle azzurre - capitanate da Alessia Maurelli con Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea, Letizia Cicconcelli e Anna Basta - hanno conquistato la medaglia d'argento alle 5 palle alle spalle della Russia e davanti la Bulgaria (22.950). Il gruppo guidato da Emanuela Maccarani è salito sul terzo gradino del podio nell'altra finale, quella mista con 3 cerchi e 4 clavette, alle spalle della Bulgaria e della Russia. Alexandra Agiurgiuculese ha stupito nelle giornata conclusiva con altre tre medaglie: l'argento alle clavette e due medaglie di bronzo alla palla e al nastro. Ai piedi del podio invece Milena Baldassarri, che si è piazzata quarta sia alla palla sia alle clavette. A dominare è stata la russa Soldatova, medaglia d'oro in tutti e quattro gli attrezzi.