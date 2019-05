2-2 col Sassuolo, Frosinone in serie B

REGGIO EMILIA, 5 MAG - Sassuolo e Frosinone hanno pareggiato 2-2: in forza di questo risultato, il Frosinone e' matematicamente retrocesso in Serie B, a tre giornate dalla fine del campionato. I ciociari vanno infatti a 24 punti, in penultima posizione, e non possono più raggiungere l'Udinese quart'ultima a quota 34.