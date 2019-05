Gattuso, futuro? Mio obiettivo Champioms

MILANO, 5 MAG - "Oggi il mio obiettivo è andare in Campions, ho due anni di contratto. La parola dimissioni non fa parte del mio modo di essere. Vado avanti, il mio obiettivo è portare la squadra in Champions, il resto non conta nulla". Così Rino Gattuso ha glissato sul suo futuro al Milan. "Sento dire che il prossimo anno vado via - ha notato alla vigilia della sfida con il Bologna -. A me la società non ha detto nulla. Nel poco che leggo ci sono cose assurde, perché c'è grande intesa e rispetto con Leonardo e Maldini".