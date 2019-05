Ginnastica ritmica: Farfalle d'oro

ROMA, 5 MAG - Le Farfalle azzurre, vice campionesse del mondo in carica, trionfano nell'All around della World Challenge Cup a Guadalajara (già sede nel 2018 dei Campionati Europei di Ginnastica Ritmica). Maurelli e compagne, sulla pedana del Pabellón Multiusos, vincono la medaglia d'oro nel concorso generale con 50.250 punti, dato dalla somma del punteggio conquistato alle 5 palle (25.500) e di quello nel misto con cerchi e clavette (24.750, valido per la seconda posizione dietro alla Bulgaria). Sul podio spagnolo, insieme alla Squadra nazionale azzurra, sono salite le ginnaste della Bulgaria, argento con 49.100 punti, e della Russia, bronzo con 46.950. Sul fronte individuale, invece, Alexandra Agiurgiuculese vince la medaglia di bronzo nell'All around con 77.300 punti. L'aviere dell'Aeronautica Militare sale sul terzo gradino del podio spagnolo dietro alle russe Aleksandra Soldatova, prima con 84 punti netti ed Ekaterina Selezneva La seconda azzurra in gara, Milena Baldassarri si stabilizza in ottava posizione.