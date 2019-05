Golf:China Open, la vittoria di Korhonen

ROMA, 05 MAG - Mikko Korhonen vince in volata il Volvo China Open superando, alla prima buca dei play-off, il francese Benjamin Herbert. "E' un successo incredibile - la gioia del finlandese -, arrivato dopo una grande battaglia. Ora voglio godermi il momento". Secondo titolo in carriera per il trentottenne di Mäntsäla che, nel 2018, aveva già conquistato lo Shot Clock Masters. Con un birdie alla prima buca dello spareggio, Korhonen ha infranto il sogno di Benjamin Herbert che, dopo sei trionfi sul Challenge Tour, sognava il primo grande appuntamento col massimo circuito continentale. a Chengdu entrambi avevano chiuso la rassegna in 268 (-20), ma i play-off hanno sorriso al finlandese. Sul percorso del Genzon GC, altro ottimo piazzamento per Jorge Campillo. Lo spagnolo, reduce dal trionfo nel Trophèe Hassan II (Marocco), ha conquistato la medaglia di bronzo (269, -19) in Cina. Quarto posto per Haotong Li (272, -16). Il ventitreenne di Hunan, tra i favoriti della vigilia, s'è piazzato davanti al connazionale Ashun Wu