Udinese-Inter 0-0

ROMA, 4 MAG - Finisce a reti inviolate tra Udinese e Inter nel terzo anticipo della 35ma giornata di Serie A. Alla 'Dacia Arena' bianconeri e nerazzurri si dividono un punto al termine di una partita non bella ma intensa e con poche occasioni da rete. Alla luce di questo risultato, la squadra di Spalletti sale a 63 punti in classifica (a +5 sulla Roma 5/a e che gioca domani, in chiave Champions), mentre l'Udinese va a 34 punti in classifica, cinque in più dell'Empoli in campo domani.