Scherma:Cdm fioretto donne,Cipressa 3/a

TAUBER (GERMANIA), 4 MAG - L'azzurra Erica Cipressa conquista il terzo posto nella gara individuale della tappa di Tauber del circuito di Coppa del Mondo di fioretto femminile. La poliziotta veneziana sale per la seconda volta in carriera sul podio a conclusione di una gara che l'ha vista protagonista fino alla semifinale contro la russa Inna Deriglazova, poi vincitrice finale della 'tappa' della Coppa. Nel match valido per l'approdo in finale è stata infatti l'olimpionica di Rio 2016 a fermare la 23enne veneta con il punteggio di 15-11. Erica Cipressa era arrivata in semifinale grazie alla vittoria nel derby contro Arianna Errigo nei quarti di finale col punteggio di 15-10. In precedenza aveva staccato il pass per i quarti di finale alla stoccata del 15-7 posta a segno nell'assalto degli ottavi di finale contro l'ungherese Fanny Kreiss, dando continuità alle vittorie contro la tedesca Leonie Ebert per 15-9 nel turno dei 32 e, per 15-14, nel derby veneto contro Martina Favaretto nel primo assalto di giornata.