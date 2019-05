Cecchinato ko, niente finale a Monaco

ROMA, 4 MAG - Niente finale per Marco Cecchinato all'Open di Monaco di Baviera, torneo in corso sul 'rosso' della città tedesca, è stato sconfitto in semifinale dal cileno Christian Garin, n.47 Atp, in due set, per 6-2 6-4. In finale il sudamericano incontrerà il vincente dell'altra semifinale che si giocherà tra poco, tra lo spagnolo Bautista-Agut, n.21 del ranking, e Matteo Berrettini.