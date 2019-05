Inzaghi,con Atalanta decisiva per Europa

ROMA, 4 MAG - "Domani non è importante ma importantissima, è decisiva per la nostra corsa all'Europa. Affronteremo con rispetto una squadra forte ma siamo consapevoli che siamo altrettanto forti". Lo dice il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia del match di campionato di domani contro l'Atalanta all'Olimpico, antipasto della finale di Coppa Italia che si giocherà tra le due squadre il 15 maggio. "Servono convinzione, cattiveria e coraggio fino alla fine - ha spiegato Inzaghi - Loro stanno facendo grandissime cose negli ultimi tre anni, come la Lazio. Non perdono da dieci turni, servirà una grande prestazione. Mancano ancora quattro partite e vedremo chi arriverà davanti alla fine".