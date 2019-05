Spagna, a Dalla Porta la pole in Moto3

ROMA, 4 MAG - Lorenzo Dalla Porta partirà dalla pole position, la prima in carriera, nella gara della Moto3, in programma domani sul circuito di Jerez. Il pilota di Prato, 21 anni, in sella ad una Honda, sarà affiancato dal giapponese Tatsuki Suzuki (Honda) e da Celestino Vietti (SKY Racing Team VR46, KTM). Nemmeno il 17enne di Ciriè (Torino) aveva mai conosciuto la prima fila. Tanta Italia pure in seconda con, nell'ordine, Niccolò Antonelli (Honda), Dennis Foggia (compagno di team di Vietti) e l'argentino Gabriel Rodrigo (Honda).