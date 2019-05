70 anni Superga: Buffon'eroi immortali'

ROMA, 4 MAG - L'ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana, Gigi Buffon, ora al Paris Saint Germain omaggia con una frase sul suo profilo twitter il Grande Torino, la squadra scomparsa nel disastro del 1949 a Superga. E lo fa citando Indro Montanelli: "Gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede. E così i ragazzi crederanno che il Torino non è morto: è soltanto 'in trasferta' ".