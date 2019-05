L'Equipe, Mourinho tratta con la Roma

PARIGI, 4 MAG - Mentre continua a mandare segnali al Paris Saint-Germain, Josè Mourinho tratta con la Roma, "club avvicinato dal Qatar": lo scrive oggi L'Equipe, sottolineando che da "accorto businessman", il portoghese - due volte vincitore della Champions League - negli ultimi tempi ha accreditato l'idea di essere "disponibile" per i parigini, così da coronare finalmente il sogno europeo dell'emiro del Qatar. Secondo il quotidiano sportivo francese, QSI, proprietaria del Paris Saint-Germain, si interessa alla Roma, che cerca un allenatore. E hanno "moltiplicato gli appuntamenti con Josè Mourinho. Il portoghese non chiude la porta al club allenato da Claudio Ranieri. Recentemente ha parlato, in privato, di posizioni più vicine. Circostanza che ci è stata confermata da persone a lui vicinissime, che parlano anche di altri progetti". Il portoghese, secondo le fonti de L'Equipe, "condiziona un eventuale accordo a una qualificazione della Roma in Champions League".