Moto:Spagna, Petrucci su Marquez libere3

ROMA, 4 MAG - E' la Ducati di Danilo Petrucci la moto più veloce nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna classe MotoGp. Il pilota italiano in 1'36''957 ha preceduto la Honda di Marc Marquez (+0'061), mentre l'altra Ducati di Andrea Dovizioso si è piazzata in quarta posizione con un distacco di 0'335. Decima la Honda di Jorge Lorenzo (+0'419) davanti all'ex compagno di squadra Valentino Rossi che con la sua Yamaha non è andato oltre l'undicesimo tempo (+0'460) e dovrà così prendere parte alla Q1 per qualificarsi al Gp. Ancora più giù nella classifica dei tempi l'altra Yamaha di Maverick Vinales (+0'704), quindicesima.