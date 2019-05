Rossi deluso, prima giornata difficile

ROMA, 3 MAG - "Siamo arrivati a Jerez sapendo che ci sarebbe stato da soffrire un po', perché negli ultimi anni non siamo stati forti su questa pista. E infatti è andata ancora così. Speravamo di essere più veloci, ma è stato un primo giorno difficile". Valentino Rossi non nasconde la delusione dopo le libere sulla pista spagnola, che lo ha visto solo sedicesimo al termine delle due sessioni. "Non mi sentivo a mio agio con la moto - ha spiegato attraverso il sito della Yamaha - Abbiamo provato qualcosa nel pomeriggio, ma senza grandi risultati. Ora dobbiamo controllare tutti i dati e lavorare sodo questa sera per cercare di migliorare". Obiettivo non facile se, come spiega ancora il pilota, "non abbiamo un problema particolare. La moto è la stessa di Austin, quindi significa che il matrimonio tra gomme, asfalto e motocicletta non è fantastico".