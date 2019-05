Tumori: Raggi, oggi se ne parla e non si è lasciati soli

ROMA, 3 MAG - "Quello della Race for the cure è diventato un appuntamento fisso, desiderato e sempre più partecipato, tanto che lo scorso anno ci sono stati 70mila partecipanti solo a Roma" e, anche "grazie a questo esercito di persone, del tumore al seno oggi se ne parla, non ci si vergogna più e, soprattutto, non si è lasciati soli". Così Virginia Raggi, sindaco di Roma intervenendo alla presentazione della ventesima edizione della Race for the Cure, oggi presso il Salone d'Onore del Coni. Questa iniziativa, ha proseguito, "ci insegna che, con perseveranza e tenacia, la battaglia contro il tumore oggi è a una svolta". Imponenti, ha ricordato il sindaco, i numeri della Race for the Cure. "In 20 anni - ha detto - in occasione della manifestazione, sono state fornite 70mila prestazioni gratuite di prevenzione, 17 milioni di euro sono stati investiti in oltre 850 progetti per la salute delle donne". Dallo scorso anno, ha aggiunto Raggi, "esiste la Kids for the Cure, aperta ai bambini, per far capire anche ai più piccoli che un'ora di gioco al parco è più salutare che un'ora al PC". Questa iniziativa ha contribuito, negli anni, ha cambiare l'approccio culturale alla malattia. "Di tumore, oggi, se ne parla e non si è lasciati soli. Un aspetto che per tanti anni pazienti e famiglie non hanno avuto. E questo, è anche grazie all'associazione Komen", ha sottolineato il sindaco.