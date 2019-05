Palermo: nuova proprietà si presenta l'8

PALERMO, 3 MAG - "Daniela De Angeli e Sporting Network Srl comunicano che in data odierna è stato formalizzato il passaggio di proprietà delle azioni della Palermo Football Club Spa, società unica azionista dell'U.S. Città di Palermo Spa". Lo scrive in una nota il Palermo che ufficializza così il passaggio di proprietà del club a Sporting Network, la società veicolo controllata da Arkus Network. "La presentazione della nuova proprietà - si legge - si terrà mercoledì 8 maggio alle 12 al Mondello Palace Hotel. In quella sede saranno forniti tutti i chiarimenti relativi all'operazione appena conclusa".