Malagò 'orgoglioso ok Corte dei Conti'

ROMA, 03 MAG - "Per me è motivo di grandissimo orgoglio, essendo il Coni un ente pubblico, avere una valutazione così positiva in cui si evidenziano la bontà dei risultati, il rispetto delle regole e tutta una serie di elementi e controlli effettuati". Queste le parole del presidente del Coni Giovanni Malagò sulla relazione della Corte dei Conti, approvata lo scorso 11 aprile, che ha apprezzato la gestione finanziaria del Coni nell'anno 2017. "Numeri buoni sia sotto il profilo del bilancio finale che sotto il profilo della gestione e dei risparmi, in piena linea con quelle che sono le indicazioni per chi rientra nel perimetro pubblico - ha proseguito il capo dello sport italiano a margine di un evento al Coni - È motivo di grande soddisfazione, che trasferisco a tutte le persone che sono state con me: questo è l'ennesimo anno che succede e fatemi dire che non capita sempre la stessa cosa quando si parla di aziende pubbliche''.