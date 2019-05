Inter: Spalletti,a Udine scontro diretto

MILANO, 03 MAG - ''Abbiamo una partita difficile ma proprio per l'importanza dell'obiettivo diventa fondamentale vincere''. Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della gara con l'Udinese. ''Partita decisiva? Lo possono essere tutte, quindi dobbiamo affrontarle nella maniera giusta - ha proseguito -. Giocare in casa di una squadra che lotta per la salvezza a quattro dalla fine è come affrontare uno scontro diretto per il livello di difficoltà. Servirà la stessa attenzione delle gare con Juve e Roma''.